Reza Pahlavi incontra Istituto Friedman Italia-Iran e parlamentari italiani

Reza Pahlavi ha incontrato sabato scorso i rappresentanti dell’Istituto Friedman, dell’Associazione Italia-Iran e alcuni parlamentari italiani, suscitando interesse tra chi sostiene un cambio politico in Iran. La visita del principe ereditario, noto per la sua posizione favorevole a riforme democratiche, ha portato a discussioni sulla possibilità di rafforzare i rapporti tra Italia e Iran. Durante l’incontro, si sono toccati temi legati alla stabilità regionale e alle opportunità di collaborazione tra i due paesi. Un dettaglio significativo è stato l’interesse espresso dai presenti per un dialogo più approfondito sui diritti umani in Iran.

“L’Associazione Italia-Iran e l’Istituto Milton Friedman esprimono grande soddisfazione per l’incontro di sabato scorso con il Principe ereditario dell’Iran, Reza Pahlavi, figura di riferimento del movimento democratico e liberale che promuove una prospettiva di pace, libertà e democrazia per il popolo iraniano. All’incontro hanno partecipato, insieme al Presidente dell’Associazione Italia-Iran Mariofilippo Brambilla di Carpiano e al direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, Alessandro Bertoldi, l’On. Roberto Bagnasco (FI), l’On. Alessia Ambrosi (FdI) e l’On. Silvia Sardone (Lega), che hanno condiviso l’invito rivolto al Principe Pahlavi a tornare presto in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Reza Pahlavi incontra Istituto Friedman, Italia-Iran e parlamentari italiani Reza Pahlavi: "Iran, libertà è vicina" Reza Pahlavi afferma che la libertà per l’Iran è prossima. Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivolta Reza Pahlavi, figlio dello Scià deposto nel 1979 durante la rivoluzione iraniana, ha recentemente rivolto un appello alla popolazione iraniana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Reza Pahlavi incontra Istituto Friedman, Italia-Iran e parlamentari italiani. Istituto Friedman, Italia-Iran e parlamentari incontrano il principe Pahlavi a MonacoA Monaco confronto con esponenti politici italiani e con il senatore Usa Lindsey Graham, mobilitazione di centinaia di migliaia di iraniani e impegno ... affaritaliani.it Iran, l’appello di Pahlavi ai militari: Da che parte della storia starai?. Sabato manifestazione pro-shah a MilanoFiglio di Mohammad Reza Pahlavi, deposto dalla rivoluzione del 1979, Reza Pahlavi vive da decenni in esilio ed è una delle voci più note dell’opposizione iraniana all’estero. Il suo intervento ... ilgiornale.it ANNO 1948, LA VISITA DELLO SCIÀ DI PERSIA: La visita ufficiale a Roma dello Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, avvenuta nell'agosto del 1948, rappresentò un importante momento diplomatico nel primo dopoguerra italiano. Accolto dal Presidente facebook Mentre in #Iran continuano le proteste di massa contro il regime sanguinario degli #Ayatollah e dei #Pasdaran, si cercano possibili candidati che sappiamo incarnare la lotta per la libertà del popolo iraniano. Reza Pahlavi, figlio dello Shah, non ha mai celato l x.com