Sanremo Ramazzotti e Keys incantano con ‘L’Aurora’ | è standing ovation

Sul palco di Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys hanno dato vita a un’esibizione memorabile con ‘L’Aurora’, ricevendo applausi calorosi dal pubblico. La loro presenza ha catturato l’attenzione e ha portato un’energia speciale alla serata, creando un momento di grande coinvolgimento tra gli spettatori. La performance ha lasciato un’impronta significativa nella serata musicale.

(Adnkronos) – Un'icona della musica italiana e una superstar mondiale insieme sul palco di Sanremo. È stato un momento di grande spettacolo quello che ha visto protagonisti Eros Ramazzotti, in smoking nero di Armani, e Alicia Keys, una tuta nera di pelle. L'omaggio è iniziato con un'introduzione d'eccezione: la voce di Pippo Baudo che, tramite un contributo audio-video, ha presentato l'artista romano la cui carriera è iniziata proprio il celebre conduttore televisivo. Un emozionato Eros Ramazzotti ha fatto il suo ingresso cantando "Adesso tu", il brano con cui vinse il Festival esattamente nel 1986 e che quest’anno compie 40 anni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

