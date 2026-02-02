Il Napoli pronto a piazzare un altro colpo | in arrivo un attaccante dal Boca Juniors

Il Napoli si prepara a chiudere un altro acquisto in attacco. La società è ormai a un passo dall’accordo con Milton Pereyra, giovane attaccante argentino del Boca Juniors nato nel 2008. La trattativa sembra in dirittura d’arrivo, e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve.

Chiuderà alle 20.00 di questa sera in Italia la finestra invernale di calciomercato. Il Napoli è impegnato nelle ultime formalità di rito per l’arrivo di Alisson Santos, che è sbarcato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche. Non sono da escludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, prima del gong finale. Intanto è stata ufficializzata anche la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Giuseppe Ambrosino al Modena. Il Napoli ha depositato il contratto di Alisson Santos. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A. L'attaccante arriva in azzurro a titolo temporaneo dallo Sporting Lisbona.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Napoli Boca Juniors

Il Napoli si prepara ad accogliere Milton Pereyra dal Boca Juniors.

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di una possibile new entry dalla Argentina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Boca Juniors

Argomenti discussi: Il Napoli pronto al super colpo in attacco in caso di passaggio in Champions – Mattino; Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti di giornata sugli azzurri | DIRETTA; Lukaku torna e segna, Neres si opera: Conte pronto a rivoluzionare ancora il Napoli; Cigarini: A Napoli non ero pronto ma ricordo ancora il gol al Milan, momenti che non si cancellano.

Napoli, sogno Lookman per gennaio: la formula e perché può arrivare già adessoIl Napoli sogna Lookman già a gennaio, ma serve la giusta formula per accontentare l'Atalanta e rispettare i paletti del mercato ... assopoker.com

Vidigal avvisa: Alisson al Napoli faticherà, ma si sente pronto. Visto che è successo con Neres?Che giocatore è Alisson Santos? Radio Marte lo ha chiesto a José Luís Vidigal, ex centrocampista portoghese del Napoli, in passato coordinatore del vivaio dello Sporting CP, intervenuto ai microfoni d ... msn.com

. @sscnapoli, alle firme il giovane attaccante Milton Pereyra, classe 2008 del Boca Juniors x.com

The Best of Boca Juniors... - facebook.com facebook