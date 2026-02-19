Una madre, un padre e una ragazza sono stati uccisi in una sparatoria, e il motivo sembra legato a tensioni politiche. La violenza ha sconvolto una tranquilla comunità, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. Un soldato, invece, si trova di fronte alla scelta tra combattere o cantare, simbolo di una lotta tra dovere e desiderio di libertà. Questa vicenda evidenzia come le tensioni politiche possano portare a tragedie personali e collettive. La questione rimane aperta in un Paese diviso.

Musica A sorpresa è arrivato"Days of Ash", ep con sei pezzi della band irlandese. Brani immersi nell'attualità del mondo globale, dei conflitti e degli imperialismi Musica A sorpresa è arrivato"Days of Ash", ep con sei pezzi della band irlandese. Brani immersi nell'attualità del mondo globale, dei conflitti e degli imperialismi Una madre, un padre, una ragazza uccisi. Un soldato che è pronto a morire per il suo paese, ma preferirebbe cantare. Renée Nicole Good, Awdah Hathaleen, Sarina Esmailzadeh, vittime della violenza e della repressione a Minneapolis, in Cisgiordania e in Iran. E Taras Topolia, cantante della band Antytila, che combatte sul fronte ucraino. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

