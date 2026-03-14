Il numero 10 della Juventus ha affrontato la sua prima prova come falso nueve durante la partita contro l’Udinese. Spalletti ha deciso di schierarlo in questa posizione, testando le sue capacità offensive e di movimento in campo. La partita ha visto il giovane calciatore impegnato in diverse azioni offensive, cercando di creare occasioni per la squadra. Al termine del match, la sua prestazione è stata valutata come positiva.

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© Calcionews24.com - Yildiz Juve, prova da falso nueve superata: l’idea di Spalletti contro l’Udinese

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