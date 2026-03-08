Juventus Yildiz falso nueve è la chiave?

La Juventus ha deciso di utilizzare Kenan Yildiz come falso nove nelle ultime partite, trovando risultati concreti contro il Pisa. Yildiz, finora impiegato in questa posizione, ha dimostrato di essere una soluzione efficace, superando le prestazioni di David e Openda. La scelta tattica sta portando a numeri positivi e a una maggiore fluidità offensiva per la squadra.

Juventus, Yildiz falso nove funziona alla grande: il Pisa cade e Spalletti trova la chiave Kenan Yildiz come falso nove non è un esperimento: è una soluzione che sta dando risultati concreti superiori a David e Openda. È stato lui a scardinare il catenaccio del Pisa, con un cross perfetto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Yildiz falso nueve è la chiave? Juventus-Roma 2-1, cosa resta a Gasperini di questa sconfitta: il falso nueve non funzionaLa sconfitta contro la Juventus è la dimostrazione di una squadra che è ancora un gradino più in basso rispetto alle big di questa Serie A. Leggi anche: La Coppa Italia si avvicina: la Roma torna con il falso nueve YILDIZ FALSO 9 è la mossa che ha AFFONDATO LA JUVENTUS Contenuti e approfondimenti su Juventus Yildiz falso nueve è la chiave. Temi più discussi: Juventus-Pisa 4-0: in gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Spalletti ritrova i tre punti ed è a -1 dal 4° posto; Spalletti: Troppi episodi contro. Yildiz, che botta. Poi la battuta sul condominio di Comolli…; Juventus, contro la Roma una formazione muscolare: Yildiz da nove, Koopmeiners in regia; Yildiz ILLUMINANTE, David INSUFFICIENTE: le pagelle dei giocatori della Juventus contro il Pisa. Juventus-Pisa 4-0: in gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Spalletti ritrova i tre punti ed è a -1 dal 4° postoLa Juventus fatica per un tempo, ma nella ripresa piega un Pisa volenteroso con le reti di Cambiaso, Thuram, Kelly e Boga. Ritrovando i 3 punti dopo 5 giornate, resta in scia al Como avvicinando la Ro ... corriere.it Spalletti festeggia 67 anni allo Stadium: Juventus-Pisa 4-0, Yildiz falso 9 convince. «Con una punta accanto sarebbe ancora meglio»Spalletti festeggia 67 anni allo Stadium: Juventus-Pisa 4-0, Yildiz falso 9 convince. «Con una punta accanto sarebbe ancora meglio» All’Allianz Stadium la festa ... tuttojuve.com Buon 8 marzo a tutte le DONNE! Sempre forti, sempre un passo avanti e che non smettono mai di crederci. Io con una passione in più: la JUVE nel cuore. #8marzo #happywomenday #festadelladonna #juventuswomen #juventus @juventus - facebook.com facebook Per Juventus, la Giornata Internazionale della Donna è un’occasione per sottolineare l’importanza di concedere più spazio e opportunità per le donne nel calcio, rendendo More Women in Football una realtà e non soltanto un concetto. juve.it/More-Wome x.com