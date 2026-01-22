WWE | Ecco il motivo dell’assenza di Rusev

L’assenza di Rusev dalla WWE è stata oggetto di molte speculazioni. Ora si conosce il motivo: si tratta di una decisione creativa della WWE, e non di motivi disciplinari o legati alla salute del wrestler. Questa scelta ha portato a un periodo di pausa per Rusev, che potrebbe influenzare i futuri sviluppi della sua carriera nel circuito.

Il motivo alla base della recente assenza di Rusev dalla WWE è ora chiaro. Secondo discussioni interne, la decisione della WWE di tenere Rusev fuori dalla programmazione settimanale è una scelta creativa piuttosto che disciplinare o legata alla salute. L’azienda sta limitando intenzionalmente le apparizioni dei talenti che attualmente non sono centrali nelle trame attive, con l’obiettivo di evitare un’eccessiva esposizione e garantire reazioni più forti quando verranno reintrodotti con una chiara direzione creativa. Dall’eliminazione da parte di Jey Uso nei quarti di finale del torneo Last Time Is Now, datata 21 novembre, l’unica apparizione di Rusev da allora è stata in un incontro registrato per Main Event il 1° dicembre, dove ha affrontato Otis. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

