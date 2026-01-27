Dopo diversi mesi di assenza, Rusev non è più apparso nelle puntate settimanali della WWE da quando ha perso contro Jey Uso nel torneo

Rusev non è più apparso nella programmazione settimanale della WWE da quando ha perso contro Jey Uso nei quarti di finale del “The Last Time Is Now Tournament” lo scorso novembre, e un nuovo rapporto ha delineato i dettagli riguardanti l’assenza dal ring di “The Bulgarian Brute”.In una recente edizione di “Wrestling Observer Radio”, Dave Meltzer ha rivelato che Rusev dovrebbe tornare nel prossimo futuro, ma ha anche affermato che la WWE ha trascurato il suo personaggio e ha raccontato come la serie Netflix “ WWE Unreal ” sembrasse indicare che il quarantenne fosse stato inizialmente posizionato nella scena del main event. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rivelati dettagli sul possibile ritorno di Rusev

