A pochi giorni da WrestleMania 42, Cody Rhodes ha condiviso il desiderio che Randy Orton lo veda in modo diverso durante l’evento. Rhodes ha anche parlato della sua lunga storia personale con Orton, senza entrare in dettagli o motivazioni, limitandosi a sottolineare il rapporto tra i due e le aspettative per la grande serata.

Mentre si avvicina WrestleMania 42, Cody Rhodes ha parlato della sua lunga storia personale con Randy Orton. L’attuale campione WWE ha recentemente raccontato come Orton abbia contribuito a plasmare la sua carriera e perché spera che il suo ex mentore ora lo consideri un suo pari. I due wrestler condividono una storia profonda. Il primo incontro televisivo di Rhodes è stato contro Orton nel luglio 2007 a RAW, dove ha perso. I due hanno anche fatto parte della stable The Legacy insieme a Ted DiBiase Jr. dal 2008 al 2010, dove Orton è stato il mentore di Rhodes. Nel 2013, Rhodes ha disputato uno dei match più importanti della sua carriera contro Orton. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Cody Rhodes: "Voglio che Randy Orton mi veda diversamente a Wrestlemania."

