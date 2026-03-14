Woodcock è garantista Parla Larosa avvocato del pm e capo del comitato per il Sì

L’avvocato Larosa, legale del pubblico ministero Henry John Woodcock e membro del comitato per il Sì, ha dichiarato che Woodcock è garantista. La sua posizione sulla riforma della magistratura viene difesa con fermezza, sottolineando il ruolo del pm nel sistema giudiziario. Larosa ha ribadito il sostegno al collega, impegnato nella campagna referendaria, senza fare riferimenti a motivazioni o cause specifiche.

“Henry non è come sembra”, dice il legale, che è il presidente del Comitato “Mario Pagano” per il Sì. "Può chiedere a tutti gli avvocati a Napoli, scoprirà che ne hanno grande stima" "Non ho mai chiesto di fare accessi abusivi o altro di illecito". La versione di Enrico Pazzali sul caso Equalize “Molte voci per il No”, ma con una platea semivuota. Il flop di Magistratura democratica Tocca a un avvocato che si sta battendo senza sosta a favore del Sì alla riforma della magistratura difendere Henry John Woodcock, celebre pubblico ministero tornato alla ribalta nelle ultime settimane per la sua campagna per il No alla riforma. “Vi sembrerà strano, ma Henry è tra i magistrati più garantisti che esistano”, dice l’avvocato Bruno Larosa, presidente del comitato “Mario Pagano” per il Sì. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Woodcock è garantista". Parla Larosa, avvocato del pm e capo del comitato per il Sì Articoli correlati Leggi anche: La clamorosa disfatta in tv del pm Woodcock Leggi anche: “Ce la studiamo”… fuorionda choc al Comitato del No alla faccia del referendum: giudice e avvocato beccati a discettare sul ricorso del governatore