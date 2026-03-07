La clamorosa disfatta in tv del pm Woodcock

Durante una trasmissione televisiva, il pm Henry John Woodcock ha mostrato difficoltà nel rispondere alle domande di Giorgio Mulè, che ha evidenziato contraddizioni nelle sue dichiarazioni. Mulè ha chiesto se si trattasse di lui o del suo gemello, lasciando intendere le incongruenze emerse nel corso dell’intervista. Woodcock ha risposto in modo insicuro, incapace di dare una spiegazione convincente.

Ma è lei o il suo gemello?". Quando Giorgio Mulè, di fronte alle evidenti contraddizioni, ha posto il quesito a un balbettante Henry John Woodcock, incapace di articolare una risposta di senso compiuto, a un certo punto ci è venuto il sospetto che non si trattasse di una domanda retorica ma di un interrogativo reale. Il trionfo dialettico di Mulè nel confronto sulla riforma costituzionale della giustizia, che ormai è entrato di diritto sul podio delle vittorie fuori casa dopo Berlusconi vs Travaglio e Caiazza vs Davigo, è sembrato persino troppo facile rispetto alle premesse. Un deputato di Forza Italia contro un professionista del diritto, un ex giornalista contro uno dei magistrati più famosi della storia italiana recente.