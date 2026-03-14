Wolff attacca i rivali | Vanno sempre dalla FIA a lamentarsi ma è tutto legale

Durante le qualifiche sprint del GP di Cina, la Mercedes ha dominato, con un vantaggio di circa sei decimi sugli avversari. Wolff ha criticato i rivali, affermando che si rivolgono sempre alla FIA per lamentarsi, ma che tutto ciò che fanno è legale. La scuderia di Brackley ha mostrato un passo superiore, aprendo la stagione 2026 di Formula 1 con una vittoria di rilievo.

Il secondo appuntamento della stagione 2026 di F1 si è aperto nel segno della Mercedes. Nelle Qualifiche Sprint del GP di Cina la scuderia di Brackley ha mostrato un passo nettamente superiore, infliggendo circa sei decimi di distacco al resto del gruppo. Un segnale forte che si è replicato con l’affermazione di George Russell nella Sprint. La prestazione delle W17 ha però riacceso il dibattito tecnico nel paddock. Al centro della discussione c’è la power unit Mercedes e, in particolare, la gestione del rapporto di compressione: secondo quanto emerso, il valore arriverebbe fino a 18.0 con il motore in temperatura, per poi scendere a 16.0 a freddo, rientrando così nei limiti previsti dal regolamento tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wolff attacca i rivali: “Vanno sempre dalla FIA a lamentarsi, ma è tutto legale” Articoli correlati Wolff: "Nessuna causa alla FIA se verranno modificati i regolamenti sui motoriNel panorama della Formula 1, la possibilità di introdurre una verifica a caldo per il rapporto di compressione delle power unit V6 sta orientando i... Leggi anche: Toto Wolff risponde alle accuse dei rivali: “Cercano solo scuse” Approfondimenti e contenuti su Wolff attacca Discussioni sull' argomento F1 | Wolff ringrazia la FIA e svela da dove arrivano i sette decimi di vantaggio; F1 | Ferrari avvisata: Wolff spiega il vero vantaggio Mercedes; F1 | È Ferrari la vera rivale della Mercedes? La sentenza di Toto Wolff. Motori 2026, Wolff: I rivali cercano scuseIl team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha replicato con fermezza alle critiche avanzate da alcuni costruttori rivali riguardo all’interpretazione del regolamento tecnico sui motori per la ... it.blastingnews.com Toto Wolff sbotta dal Bahrain: respinge le accuse su motore e carburante Mercedes e attacca le pressioni politiche del paddock, ironizzando persino sugli “Epstein Files” Per saperne di più, vai su automoto.it: https://www.automoto.it/formula1/f1-2026-merced - facebook.com facebook