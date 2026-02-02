Toto Wolff risponde alle accuse dei rivali, che lo accusano di cercare scuse. Il team principal della Mercedes dice che sono solo tentativi di distogliere l’attenzione dal vero problema. La questione del rapporto di compressione del motore tiene banco in vista del Mondiale 2026, mentre la FIA finora non ha preso decisioni definitive. Wolff si difende, sostenendo che le critiche sono ingiuste e che la Mercedes lavora per rispettare le regole.

Si è un po’ nel più classico gioco delle part i. In F1, la questione legata al rapporto di compressione del motore della Mercedes tiene banco in vista dell’inizio del Mondiale 2026 e da parte della FIA, finora, c’è stato un avallo. Ferrari, Audi e Honda si sono lamentate di questa interpretazione del regolamento, ma secondo il Team Principal della Stella a tre punte, Toto Wolff, le cose sono molto chiare. “ Per quanto riguarda la questione del motore, non capisco perché alcuni team si concentrino di più sugli altri e continuino a sostenere una causa che è molto chiara e trasparente. La comunicazione con la FIA è stata molto positiva fin dall’inizio e non riguarda solo il rapporto di compressione, ma anche altri aspetti “, ha affermato il manager austriaco (fonte: GPBlog). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toto Wolff risponde alle accuse dei rivali: “Cercano solo scuse”

Approfondimenti su Toto Wolff

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Toto Wolff

Toto Wolff risponde alle accuse dei rivali: Cercano solo scuseSi è un po' nel più classico gioco delle parti. In F1, la questione legata al rapporto di compressione del motore della Mercedes tiene banco in vista ... oasport.it

“La mia rivalità con Toto Wolff Molte persone hanno dato molto peso a questo, ma nutro un enorme rispetto per lui. Ha vinto tantissimo. È molto intelligente. Siamo semplicemente persone diverse, ma ugualmente competitive. E lo sport sarebbe noioso se tutti facebook