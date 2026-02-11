Wolff | Nessuna causa alla FIA se verranno modificati i regolamenti sui motori

La Formula 1 si muove verso modifiche ai regolamenti sui motori. Wolff ha chiarito che, se la FIA cambierà le regole sui motori, non ci sarà nessuna causa legale. Nel frattempo, si parla di una verifica a caldo per controllare il rapporto di compressione delle power unit V6, che potrebbe cambiare il modo in cui si controllano le vetture in pista. La questione resta calda e le squadre attendono con attenzione gli sviluppi.

Nel panorama della Formula 1, la possibilità di introdurre una verifica a caldo per il rapporto di compressione delle power unit V6 sta orientando i commerci e le strategie tecniche delle squadre. Le dinamiche attuali indicano una possibile implementazione del test in occasione del Gran Premio d’Australia, con ripercussioni sulle indicazioni regolamentari e sullo sviluppo delle unità motrici. Fino al penultimo fine settimana sembrava che nulla cambiasse, ma la situazione è mutata dopo l’esito della riunione tra i Costruttori di power unit. Da quel momento, la posizione della Mercedes è apparsa più cauta, orientata a un possibile aggiornamento regolamentare che introduca nuove verifiche tecniche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il responsabile dei motori della Red Bull, Ben Hodgkinson, ha commentato con sarcasmo le recenti polemiche sui regolamenti, chiedendosi perché i rivali non abbiano pensato a questi aspetti prima.

La FIA ha confermato l’assenza di interventi nel caso dei motori Mercedes e Red Bull, i quali sembrano sfruttare un meccanismo consentito: aumentare a caldo il rapporto di compressione, pur mantenendolo sotto soglia a freddo.

