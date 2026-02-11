Nuova antenna in via Cerretta alta | Il Comune non ha poteri reali ma faremo le necessarie verifiche

Una nuova antenna è stata installata in via Cerretta alta, facendo salire le preoccupazioni tra i residenti. Il Comune ha confermato di non avere poteri decisivi, ma promette comunque di fare verifiche sulle autorizzazioni e sui rischi. La notizia è arrivata dopo i sopralluoghi dei tecnici, che hanno scoperto la presenza dell’impianto su un terreno privato. La questione ha spinto il gruppo No 5G di Vezzano a scendere in campo, chiedendo chiarezza e trasparenza.

L'installazione di una nuova antenna per la telefonia preoccupa il gruppo No 5G di Vezzano. E' stata infatti avviata la pratica per posizionare un impianto in un terreno privato in via Cerretta alta, cosa 'scoperta' dalla popolazione grazie ai recenti sopralluoghi da parte di tecnici. L'arrivo di una nuova antenna già di per sé aveva messo in allerta i cittadini, poi si è aggiunta una seconda informazione che ha buttato benzina sul fuoco: il pilone sarà alto ben 34 metri. Un'antenna dalle dimensioni ragguardevoli, che spaventa non poco, ma che rispetta i parametri di legge. Se non ci sono irregolarità, l'iter potrebbe essere ostacolato solo da Arpal, verificando la somma delle emissioni, o dalla Soprintendenza per l'aspetto paesaggistico.

