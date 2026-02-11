Blocco Note Windows | vulnerabilità critica nel rendering Markdown rischio esecuzione codice remoto Patch in arrivo

Microsoft ha scoperto una falla grave nel suo Blocco Note di Windows. La vulnerabilità, identificata come CVE-2026-20841, permette a un malintenzionato di eseguire codice da remoto se si apre un file Markdown manipolato. L’azienda sta già preparando una patch per correggere il problema, che potrebbe mettere a rischio milioni di utenti. Per ora, si consiglia di fare attenzione ai file sconosciuti e di tenere aggiornato il sistema.

Microsoft è alle prese con una vulnerabilità critica nel Blocco Note di Windows, un difetto di sicurezza (CVE-2026-20841) che potrebbe consentire l'esecuzione di codice remoto sui sistemi degli utenti attraverso file Markdown manipolati. La falla, con un punteggio di gravità di 8.8 sulla scala CVSS, risiede nelle nuove funzionalità di rendering introdotte per modernizzare l'applicazione e, fortunatamente, non risulta al momento essere sfruttata attivamente. Microsoft sta lavorando a una patch. Quello che per decenni è stato l'editor di testo semplice e affidabile di Windows, il Blocco Note, si trova al centro di un allarme di sicurezza. Ultime notizie su Blocco Note Windows Blocco note, le funzioni extra causano un bug di sicurezzaLe recenti funzioni aggiunte da Microsoft all'editor espongono gli utenti a una vulnerabilità con rischio elevato di esecuzione remota di codice. Blocco note sotto attacco: una falla mette a rischio WindowsVulnerabilità Remote Code Execution nel Blocco Note: ecco cosa si rischia.

