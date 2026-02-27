L’Italia mira a diventare un punto di riferimento nell’intelligenza artificiale, con Roma al centro di questa strategia. La ministra dell’Università e della ricerca ha confermato l’impegno del paese nel rafforzare il settore, puntando su investimenti e progetti innovativi. La volontà di sviluppare un hub dedicato ai sistemi intelligenti si fa sempre più concreta, con l’obiettivo di attrarre competenze e risorse.

Sulla candidatura a polo europeo dell'intelligenza artificiale l'Italia vuole fare sul serio. Lo ha detto chiaro e tondo, ieri, la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, nell'incontro dedicato alla proposta di un centro dell'IA per il Vecchio Continente, sul modello del Cern di Ginevra, organizzata dall'Accademia Nazionale dei Lincei a Roma. E a dare l'avallo è anche il premio Nobel per la Fisica, promotore del progetto con altri 700 scienziati. «L'Italia e Roma hanno i numeri: siamo a un livello molto avanzato nella ricerca» spiega parlando con Il Messaggero. Anche se, aggiunge, «la politica deve far presto: dovunque possa essere situata, questo centro andrebbe fatto entro l'estate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Un hub dell'IA per i Ventisette. Il Nobel Parisi: «Roma ha i numeri»

Il Nobel Parisi a La7 commenta l’inquietante aggiornamento dell’orologio dell’Apocalisse: “Attacco nucleare tattico in Italia causerebbe 5 milioni di morti”L’Orologio dell’Apocalisse avanza fino a 85 secondi dalla mezzanotte, cioè dalla fine del mondo, il punto più vicino alla catastrofe mai raggiunto...

Giorgio Parisi, premio Nobel, e il no al referendumGiorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, ha rilasciato un’intervista a “La Repubblica”.

Il Premio Nobel Giorgio Parisi guida una mobilitazione senza precedenti di esperti ed economisti. La richiesta alla Premier Meloni è chiara: evitare che l'Italia finisca sommersa dai disastri climatici facebook

