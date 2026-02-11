Vota mia nipote Ecco come funziona la nuova truffa del contest che ti ruba Whatsapp

La truffa del contest falsa che promette di far vincere una nipote si diffonde rapidamente sui social e nelle chat. Ricevi un messaggio in cui ti chiedono di votare per una ragazza, ma è solo una trappola per rubare dati e credenziali. Chi riceve il messaggio si trova di fronte a una richiesta semplice, ma dietro c’è un inganno ben studiato. La polizia avverte i cittadini di stare attenti e di non cliccare su link sospetti o rispondere a messaggi di questo tipo.

"Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco.". Inizia così il messaggio che ci arriva dal contatto del nostro amico. Negli ultimi mesi si sta diffondendo una nuova e insidiosa forma di truffa informatica che sfrutta la fiducia tra contatti di messaggistica istantanea WhatsApp e l'apparente innocuità di iniziative solidali o concorsi online. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno seguendo il fenomeno con attenzione, raccogliendo molte denunce. Questo tipo di attacco, noto come Ghost Pairing, consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell'account WhatsApp Web delle vittime, con conseguenze potenzialmente gravi sia sul piano economico sia su quello della privacy.

