Audio di WhatsApp in pubblico? Ora puoi leggerli | ecco la funzione segreta da attivare subito

WhatsApp ha annunciato l’attivazione di una funzione che permette di leggere gli audio di WhatsApp in pubblico. La novità consente di convertire automaticamente i messaggi vocali in testo scritto, una funzione che gli utenti aspettavano da tempo. Per attivarla bisogna seguire alcune istruzioni specifiche all’interno dell’app, rendendo più semplice consultare i messaggi vocali quando si è in pubblico.

WhatsApp ha ufficialmente rilasciato una delle funzioni più richieste dalla sua vasta platea globale: la conversione automatica dei messaggi vocali in testo scritto. Questa implementazione permette di consultare il contenuto di una nota audio senza dover premere il tasto play, risultando fondamentale in contesti silenziosi o eccessivamente rumorosi. Lo strumento è attualmente in fase di distribuzione progressiva e punta a migliorare radicalmente l’usabilità quotidiana dell’applicazione. Il logo di WhatsApp (fonte: Unsplash) La necessità di leggere un messaggio audio anziché ascoltarlo risponde a diverse esigenze pratiche. Capita spesso di ricevere comunicazioni vocali durante riunioni, lezioni o in luoghi pubblici affollati dove l’ascolto risulta impossibile o indiscreto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

