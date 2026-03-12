A Reggio Calabria, 24 studenti del Convitto Campanella si sono qualificati per la semifinale dei Campionati Internazionali di giochi matematici. La competizione si svolge nella città e vede coinvolti giovani provenienti da diverse parti del mondo. Questi studenti hanno superato le fasi preliminari e ora si preparano ad affrontare le sfide successive. La semifinale rappresenta un momento importante per i partecipanti.

Reggio Calabria è il palcoscenico dove 24 studenti del Convitto Campanella hanno ottenuto l’accesso alla semifinale dei Campionati Internazionali di giochi matematici. La sfida si terrà sabato 14 marzo presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta, con la guida della Professoressa Caterina Maria Ielo. Questa selezione rappresenta un momento cruciale per il territorio, dimostrando che l’eccellenza accademica calabrese non è un mito ma una realtà tangibile e verificabile. I ragazzi hanno superato le fasi preliminari grazie a capacità logiche affinate e padronanza tecnica. Il merito come motore dello sviluppo regionale. La lista dei qualificati include nomi specifici che diventano simboli di un potenziale umano spesso sottostimato dai dati macroeconomici nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: 24 studenti del Campanella sfidano il mondo

