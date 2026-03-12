2600 studenti sfidano il taglio | la geografia non muore

Quasi tremila studenti italiani hanno partecipato ai Campionati di Geografia a Carrara, in una competizione che ha riscosso grande successo. Nonostante questa affermazione, il Ministero dell'Istruzione sta valutando un taglio ai programmi scolastici di geografia. La questione riguarda l’eventuale eliminazione di questa materia dalle scuole italiane, mettendo in discussione la sua presenza nel curriculum.

La geografia rischia di essere cancellata dai programmi scolastici italiani, nonostante il successo record dei Campionati della Geografia appena conclusi a Carrara. Il professore Riccardo Canesi ha inviato un appello diretto al ministro Valditara, chiedendo di bloccare il ridimensionamento previsto dal decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026. Con oltre 2.600 studenti provenienti da 139 scuole e 69 province, l’evento dimostra una vitalità inaspettata per una materia spesso considerata marginale. La lettera sottolinea come tagliare questa disciplina significherebbe privare i giovani di strumenti fondamentali per comprendere le dinamiche globali, definendo la mossa governativa come un autogol strategico per il futuro del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 2600 studenti sfidano il taglio: la geografia non muore Articoli correlati Campionati di geografia. Pioggia di premi alla gara che ha visto impegnati più di 2600 studentiSuccesso dei Campionati italiani della Geografia che hanno visto in gara circa 2. Manovre salvavita, nel 2025 formati oltre 2600 studenti e 800 cittadiniLa cronaca di questi giorni ci ricorda purtroppo l’importanza della sicurezza, in qualsiasi contesto.