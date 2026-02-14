Il weekend del 14-15 febbraio a Firenze e in Toscana porta numerosi eventi, tra cui il concerto di Renato Zero al Mandela Forum e la rappresentazione della commedia di Eduardo alla Pergola. La città si anima anche con i festeggiamenti del Carnevale di Viareggio, famoso per le sue maschere e carri allegorici, e con gli appuntamenti della rassegna musicale degli Amici della Musica. In contemporanea, molte piazze ospitano feste e sfilate legate sia a San Valentino che al Carnevale.

Al Nelson Mandela Forum sabato 14 e domenica 15 alle 21 c’è Renato Zero con L’OraZero in tour 2026; biglietti da 53,50 a 101,50 su Vivaticket (sabato già esaurito) Al Teatro della Pergola (via della Pergola 30) sabato 14 alle 21 e domenica 15 alle 16 Sabato, domenica e lunedì di Eduardo De Filippo con la regia di Luca De Fusco; il celebre rito del ragù si trasforma in un’indagine profonda e ironica sulle gelosie e i silenzi di una famiglia borghese, in un equilibrio perfetto tra commedia e dramma; con Teresa Saponangelo, Claudio Di Palma e con Pasquale Aprile, Alessandro Balletta, Anita Bartolucci, Francesco Biscione, Paolo Cresta, Rossella De Martino, Renato De Simone, Antonio Elia, Maria Cristina Gionta, Gianluca Merolli, Domenico Moccia, Alessandra Pacifico Griffini, Paolo Serra, Mersila Sokoli, regia Luca De Fusco, scene e costumi Marta Crisolini Malatesta, luci Gigi Saccomandi, produzione Teatro di Roma, Teatro Stabile di Torino, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Biondo di Palermo, LAC Lugano Arte e Cultura. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Week end 14-15 febbraio a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi fra San Valentino e Carnevale

