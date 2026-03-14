Voti scolastici superati | perché il 62% dei genitori chiede simulazioni pratiche e test adattivi contro l’ansia da prestazione Lo studio
Un nuovo studio rivela che il 62% dei genitori desidera adottare metodi di valutazione più pratici e adattivi per ridurre l’ansia da prestazione dei figli. In particolare, vengono richieste simulazioni, test personalizzati e portfolio digitali come strumenti per valutare le competenze degli studenti. La proposta si scontra con le modalità tradizionali di voto, spesso criticate da genitori e insegnanti.
Genitori e docenti bocciano i voti tradizionali. Il Report GoStudent promuove simulazioni pratiche, portfolio digitali e test per valutare le vere competenze trasversali degli studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Leggi anche: San Valentino, aspettative e ansia da prestazione: perché l’amore non ha bisogno di prove
Leggi anche: Ragazzo pestato da genitori per brutti voti chiede aiuto a IA e Carabinieri