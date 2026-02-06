Ragazzo pestato da genitori per brutti voti chiede aiuto a IA e Carabinieri

Un ragazzo di 15 anni ha subito un’aggressione dai genitori dopo aver preso brutti voti a scuola. Nonostante le botte, il giovane ha deciso di chiedere aiuto: prima si è rivolto a un’intelligenza artificiale, poi ha chiamato i carabinieri. La vicenda mette in luce una situazione difficile in una famiglia e il coraggio del ragazzo di cercare tutela.

Un ragazzo di 15 anni è stato picchiato dai genitori per i brutti voti a scuola. Prima si è rivolto all'intelligenza artificiale, poi ai carabinieri. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.

