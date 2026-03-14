Vomero stretta sugli abusi di suolo pubblico | primi provvedimenti per restituire le strade ai cittadini

Negli ultimi giorni, il Comune di Napoli ha avviato una serie di provvedimenti per contrastare gli abusi di suolo pubblico nel quartiere Vomero. Sono stati emessi i primi ordini di rimozione e diffide rivolte ai soggetti che hanno occupato spazi pubblici senza autorizzazione. Le azioni mirano a ripristinare la libera fruibilità delle strade e a garantire il rispetto delle norme vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Negli ultimi giorni il Comune di Napoli ha adottato una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti di alcuni esercizi commerciali situati nelle principali strade pedonali del Vomero, tra cui via Enrico Alvino, via Luca Giordano, piazza Vanvitelli e via Alessandro Scarlatti. Per quattro casi, il Servizio SUAP ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione per tre giorni, a seguito della reiterazione di occupazione abusiva di suolo pubblico già oggetto di diffida da parte dell’amministrazione comunale. Si tratta di provvedimenti che intervengono su una situazione che negli ultimi anni... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vomero, stretta sugli abusi di suolo pubblico: primi provvedimenti per restituire le strade ai cittadini Articoli correlati Leggi anche: "Pronti a restituire le fasce da primi cittadini ai prefetti" Via Maqueda e corso Vittorio, stretta sul suolo pubblico: massimo due espositori per negozio e sanzioni più severeNuove regole per l'esposizione di merci all'esterno delle attività commerciali di via Vittorio Emanuele e via Maqueda e inasprimento delle sanzioni.