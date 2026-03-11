Via Maqueda e corso Vittorio stretta sul suolo pubblico | massimo due espositori per negozio e sanzioni più severe

Le autorità hanno stabilito nuove regole per le attività commerciali di via Maqueda e corso Vittorio, limitando a due il numero di espositori consentiti per negozio e introducendo sanzioni più severe per le infrazioni sul suolo pubblico. La misura riguarda tutte le attività che espongono merce all’esterno e mira a regolamentare meglio lo spazio pubblico. Le nuove disposizioni sono state annunciate e sono già operative.

Nuove regole per l'esposizione di merci all'esterno delle attività commerciali di via Vittorio Emanuele e via Maqueda e inasprimento delle sanzioni. Il sindaco Roberto Lagalla - su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti - ha emanato una nuova ordinanza, in base alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Occupazione di suolo pubblico, rimosse due strutture abusive in via Nizzeti: sanzioni per un fioraio e un food truckEntrambi i titolari erano già stati multati e diffidati a ripristinare i luoghi, senza adempiere a quanto disposto. Occupazione di suolo pubblico e vendita oltre l'orario consentito: scattano le sanzioni per 4 ambulantiI carabinieri di piazza Dante, supportati dalla polizia municipale, hanno effettuato controlli in piazza Montessori, per verificare il rispetto delle... Aggiornamenti e notizie su Via Maqueda Discussioni sull' argomento Nuove regole per le rastrelliere, stretta sui negozi di souvenir; Centro storico, l'illuminazione dei monumenti cambierà a seconda delle ore e delle stagioni: lavori aggiudicati; Palermo, colpisce una giovane con un pugno e le ruba l’iPhone: arrestato un 18enne -; Colpisce una giovane e le ruba l’iPhone: arrestato dopo un inseguimento. C’è un motivo in più per fermarsi in Via Maqueda. La nostra gelateria ha aperto le porte! E sa di estate siciliana, di passeggiate lente e di tradizione Gelato artigianale, ingredienti veri, gusto siciliano. Ti aspettiamo PALERMO - Via Maqueda, 298 - #S - facebook.com facebook