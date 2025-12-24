Rubato l’incasso al Conad Esplosivo sulla cassaforte

Nella notte tra lunedì e martedì, a Faenza, si è verificato un furto presso un punto vendita Conad. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero utilizzato un metodo esplosivo per aprire la cassaforte e prelevare l’incasso. L'evento è sotto indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Un furto, presumibilmente ad opera di professionisti, è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Faenza. Ad essere stato 'visitato' da ignoti con il volto travisato è stato il Conad Superstore La Filanda in via della Costituzione, a pochi passi da via Granarolo. Il supermercato all'interno del centro commerciale in questo periodo prefestivo molto frequentato. Ed è per questo probabilmente che i delinquenti, più di uno a quanto si apprende, hanno individuato nella grande superficie commerciale l'obiettivo da colpire, forse sperando di appropriarsi di incassi notevoli. Non a caso, nonostante le gallerie illuminate e le abitazioni presenti nelle vicinanze, gli ignoti hanno forzato le porte scorrevoli di ingresso e di uscita del punto vendita con arnesi da scasso e, una volta guadagnato l'accesso all'interno della struttura, si sono diretti non verso le casse, ma verso il punto informazioni e gli uffici di direzione.

