Entra nel vivo la fase dei "Play-off Challenge" di serie A1 femminile. Omag Mt San Giovanni tornerà in campo a Pesaro sabato sera (ore 20) contro la Megabox Vallefoglia per la terza partita dopo le prime due sconfitte contro Cuneo. Dunque le speranze di poter arrivare alla finalissima (arrivando prima nel proprio girone) per giocarsi un posto in Europa, nella prossima Challenge Cup, sono ridotte al lumicino considerando che ora nelle prossime 4 partite del Girone B San Giovanni dovrà affrontare Megabox Vallefoglia (a Pesaro sabato e poi a Cervia lunedì 30 marzo) e Bergamo (a Bergamo il 20 marzo e a Cervia l’8 aprile). Le due squadre, giunte... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley serie A1 femminile. La Consolini affronta Vallefoglia per mantenere la speranza europea

