LIVE Vallefoglia-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | match che può dare la semifinale al Vero Volley

Alle 20.13 si è conclusa la prima partita tra Vallefoglia e Milano, vinta dalle ospiti con un punteggio di 3-0. La squadra di Milano cerca ora di chiudere la serie e qualificarsi alle semifinali senza dover disputare un’eventuale gara-3. La partita di ritorno si gioca oggi e può determinare l’esito della qualificazione.

20.20 Grande arma per Milano sono le due opposte Paola Egonu e Khalia Laner, che hanno messo a referto 20 punti a ciascuna in gara-1, per Vallefoglia, invece, bisogna ripartire da Erblira Bici, best scorer della squadra nella prima partita con 13 punti. 20.17 Dall'altra parte Vallefoglia dovrà dimenticare la sconfitta subita a Milano, cercando una vittoria che permetterebbe di allungare la pratica semifinale, il fattore campo può essere un punto di forza per loro. 20.13 Nella gara-1 c'è stata la vittoria per 3-0 di Milano, che oggi proverà a chiudere i giochi e accedere alle semifinali, senza dover passare da gara-3. 20.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Megabox Ond.