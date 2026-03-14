Volley la Rossopomodoro Palermo vola in Calabria | sfida decisiva contro il Raffaele Lamezia

La Rossopomodoro Palermo si prepara a disputare una partita contro il Raffaele Lamezia in Calabria, dopo aver vinto 3-0 a Crotone. La sfida è in programma domani alle 18,30 e rappresenta la seconda trasferta consecutiva per la squadra di Nicola Ferro. La partita si svolgerà in casa del Raffaele Lamezia.

Seconda trasferta consecutiva per i biancoverdi che cercano punti. Scontro diretto su un campo difficile, l'obiettivo è riscattare il ko dell'andata Seconda trasferta consecutiva in terra calabrese per la Rossopomodoro Volo Palermo. Superato brillantemente l’esame di Crotone (3-0), il sestetto di Nicola Ferro domani (15 marzo) alle 18,30 è impegnato nel più difficile confronto in casa del Raffaele Lamezia. Di fronte due formazioni che in passato hanno gravitato nelle parti alte della classifica e che ora sono costrette a guardarsi le spalle per non correre rischi di retrocessione. I catanzaresi occupano il nono posto, 4 punti davanti ai biancoverdi palermitani che non devono lasciarsi risucchiare dalle ultime quattro formazioni (Gupe, Letojanni, Crotone e Termini) che in questo momento hanno un piede in C. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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