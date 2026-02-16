Volley la Rossopomodoro Palermo concede il bis

La squadra di pallavolo Rossopomodoro Palermo ha vinto due partite consecutive, battendo anche la Gupe Battiati con un risultato netto. Dopo aver conquistato la vittoria a Sciacca, i giocatori palermitani hanno ripetuto l’impresa domenica scorsa, con parziali che non hanno lasciato spazio ai rivali. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto con entusiasmo i padroni di casa.

Seconda vittoria consecutiva dei biancoverdi contro la diretta rivale Gupe. Partita dominata e a senso unico (3-0), ma preoccupa l’infortunio a Fiore Missione compiuta. Dopo il successo di Sciacca, la Rossopomodoro Volo Palermo concede il bis e rifila un altro rotondo 3-0 alla Gupe Battiati (parziali 25-18, 25-22, 25-13) che l’affiancava in classifica. Una vittoria netta e mai messa in discussione, che conferma l’evoluzione del sestetto di Nicola Ferro e riscatta il pesantissimo 0-3 dell’andata in casa etnea. Sei punti avevano conquistato i biancoverdi nelle 13 partite del girone ascendente, gli stessi che hanno raccolto nelle prime due giornate del ritorno.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

La Rossopomodoro Palermo ha iniziato il girone di ritorno del campionato di Serie B maschile di volley con una vittoria a Sciacca.

