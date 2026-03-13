Juve niente Udinese per Vlahovic | la convocazione salta all' ultimo

Vlahovic non sarà presente nella partita contro l'Udinese, poiché la sua convocazione è stata annullata all’ultimo momento. La Juve dovrà dunque fare a meno dell’attaccante durante l’incontro. La decisione riguarda esclusivamente la sua partecipazione alla gara e non ci sono altre indiscrezioni sul motivo dell’assenza. La squadra si prepara senza il suo contributo in attacco.

Cattive notizie per Spalletti: i bianconeri dovranno fare ancora a meno dell'attaccante per la prossima trasferta.