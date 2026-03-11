Vlahovic è definitivamente tornato | allenamento a pieno regime in gruppo per il serbo si va verso la convocazione per Udinese Juve

Dusan Vlahovic ha ripreso a lavorare con il gruppo durante l’allenamento odierno della Juventus e sembra essere pronto per la prossima partita contro l’Udinese. Il suo rientro in campo è stato confermato da fonti ufficiali, e ora si aspetta la decisione finale sulla sua convocazione. La sua presenza potrebbe essere dunque possibile per la sfida di campionato.

