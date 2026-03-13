Laporta allo scoperto | Vlahovic è una pista fredda per il Barcellona Lewandowski? Su di lui dico questo

Il presidente del Barcellona ha dichiarato che Vlahovic non è più una priorità per il club e ha confermato di non aver avviato trattative con il giocatore. Riguardo a Lewandowski, ha rifiutato di commentare le voci di un possibile interesse del club, limitandosi a dire che non ci sono ancora sviluppi ufficiali sulla questione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle trattative di mercato.

Laporta esce allo scoperto su Vlahovic (tra gli obiettivi del club blaugrana) e Lewandowski (uno dei nomi accostati al mercato Juventus). Il giorno delle elezioni presidenziali si accende con le parole rilasciate a Gerard Romero. Il numero uno del Barcellona, Joan Laporta, ha fatto il punto sulle dinamiche che impegneranno la dirigenza nei prossimi mesi. Le sue dichiarazioni hanno delineato con chiarezza i piani per l’attacco, affrontando apertamente i temi più caldi che infiammano le cronache. Le attenzioni si sono concentrate in modo particolare sul futuro di due grandissimi centravanti, delineando prospettive molto differenti per la finestra estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Laporta allo scoperto: «Vlahovic è una pista fredda per il Barcellona. Lewandowski? Su di lui dico questo» Articoli correlati Torino, Baroni allo scoperto post Lecce: «La vicinanza di Cairo l’ho avvertita, sulla contestazione dei tifosi dico questo»Icardi Juventus, sondaggio dei bianconeri per l’argentino: ecco cosa sta succedendo per rafforzare l’attacco. Leggi anche: Milan, attenzione al Barcellona per Vlahovic: è il preferito per sostituire Lewandowski