Milan attenzione al Barcellona per Vlahovic | è il preferito per sostituire Lewandowski

Il Barcellona sarebbe in vantaggio nella corsa a Dusan Vlahovic, secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it'. Il Milan osserva con attenzione la situazione, sperando che il serbo scelga una delle opzioni. La società rossonera può offrire all’attaccante della Juventus un progetto competitivo e un ruolo di rilievo, elementi che potrebbero influenzare la sua decisione futura. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, con attenzione alle evoluzioni di mercato.

Anche il Milan vuole Vlahovic! - Il Barcellona sfida il Milan per l'acquisto di Vlahovic: la corsa si intensifica Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, è uno dei nomi più chiacchierati del ... tuttojuve.com

Il futuro di Vlahovic è già scritto e c’è anche il Milan di mezzo - L'attaccante serbo, alle prese con un grave infortunio, sa già qual è il suo futuro. milanlive.it

