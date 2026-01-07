Vladimir Luxuria in scena con Princesa
Vladimir Luxuria sarà in scena con lo spettacolo Princesa il 9 gennaio al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina. L’evento, inserito nella stagione Per un teatro umano, si terrà alle ore 20:45 con un ingresso di 8 o 10 euro. Lo spettacolo, diretto da Fabrizio Coniglio, propone una riflessione sulla condizione umana attraverso un racconto coinvolgente e sobrio.
Venerdì 9 gennaio (ore 20:45 ingresso 10 - 8 euro) al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, la stagione Per un teatro umano ospita Vladimir Luxuria con Princesa, spettacolo diretto da Fabrizio Coniglio. Per molti è solo il titolo di una famosa canzone di Fabrizio De André. Pochi però sanno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: “Se n’è andata…”: Vladimir Luxuria in lacrime da Matano, la scena straziante
Leggi anche: Vladimir Luxuria e l’incontro con Pamela Genini al reality in Tv: «Me la ricordo bene: perché aveva deciso di partecipare»
Vladimir Luxuria porta “Princesa” al TaTÀ: la vera storia della trans cantata da De André in scena a Taranto; Vladimir Luxuria in scena a Campi Salentina con Princesa; 9 gennaio | CAMPI SALENTINA (LE) | Vladimir Luxuria in scena con Princesa per la stagione Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento; Luxuria al TaTà con la parabola di “Princesa”.
Vladimir Luxuria in scena con Princesa - 8 euro) al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, la stagione Per un teatro umano ospita Vladimir Luxuria con Princesa, spettacolo diretto da Fabrizio Con ... lecceprima.it
A Campi Salentina Vladimir Luxuria in scena con Princesa - Venerdì 9 gennaio a CAMPI SALENTINA (LE) Vladimir Luxuria in scena con Princesa per la stagione Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento. corrierenazionale.it
9 gennaio | CAMPI SALENTINA (LE) | Vladimir Luxuria in scena con Princesa per la stagione Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento - 9 gennaio | CAMPI SALENTINA (LE) | Vladimir Luxuria in scena con Princesa per la stagione Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento ... ilikepuglia.it
Vladimir Luxuria - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.