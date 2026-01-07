Vladimir Luxuria in scena con Princesa

Da lecceprima.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Luxuria sarà in scena con lo spettacolo Princesa il 9 gennaio al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina. L’evento, inserito nella stagione Per un teatro umano, si terrà alle ore 20:45 con un ingresso di 8 o 10 euro. Lo spettacolo, diretto da Fabrizio Coniglio, propone una riflessione sulla condizione umana attraverso un racconto coinvolgente e sobrio.

Venerdì 9 gennaio (ore 20:45 ingresso 10 - 8 euro) al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, la stagione Per un teatro umano ospita Vladimir Luxuria con Princesa, spettacolo diretto da Fabrizio Coniglio. Per molti è solo il titolo di una famosa canzone di Fabrizio De André. Pochi però sanno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

vladimir luxuria in scena con princesa

© Lecceprima.it - Vladimir Luxuria in scena con Princesa

Leggi anche: “Se n’è andata…”: Vladimir Luxuria in lacrime da Matano, la scena straziante

Leggi anche: Vladimir Luxuria e l’incontro con Pamela Genini al reality in Tv: «Me la ricordo bene: perché aveva deciso di partecipare»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vladimir Luxuria porta “Princesa” al TaTÀ: la vera storia della trans cantata da De André in scena a Taranto; Vladimir Luxuria in scena a Campi Salentina con Princesa; 9 gennaio | CAMPI SALENTINA (LE) | Vladimir Luxuria in scena con Princesa per la stagione Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento; Luxuria al TaTà con la parabola di “Princesa”.

vladimir luxuria scena princesaVladimir Luxuria in scena con Princesa - 8 euro) al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, la stagione Per un teatro umano ospita Vladimir Luxuria con Princesa, spettacolo diretto da Fabrizio Con ... lecceprima.it

vladimir luxuria scena princesaA Campi Salentina Vladimir Luxuria in scena con Princesa - Venerdì 9 gennaio a CAMPI SALENTINA (LE) Vladimir Luxuria in scena con Princesa per la stagione Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento. corrierenazionale.it

vladimir luxuria scena princesa9 gennaio | CAMPI SALENTINA (LE) | Vladimir Luxuria in scena con Princesa per la stagione Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento - 9 gennaio | CAMPI SALENTINA (LE) | Vladimir Luxuria in scena con Princesa per la stagione Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento ... ilikepuglia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.