Vladimir Luxuria | Amori virili quanto rivali

Vladimir Luxuria torna a parlare dei suoi amori e delle sue relazioni. In un’intervista, l’ex parlamentare racconta di come i sentimenti e le rivalità si mescolano nel suo mondo, senza troppi filtri. Luxuria si apre, spiegando che anche nelle storie più intense, i sentimenti virili e le rivalità sono due facce della stessa medaglia. E immagina come potrebbe essere una serie tv italiana dedicata alla sua vita, tra passioni e sfide.

di Vladimir Luxuria Provate a immaginare se in Italia si facesse una serie televisiva che parla della storia d’amore tra. Provate a immaginare se in Italia si facesse una serie televisiva che parla della storia d’amore tra due calciatori, magari uno della Roma e uno della Lazio, che all’inizio sono rivali e poi dopo si innamorano e si mettono insieme. Oppure non so, un giocatore del Milan e uno dell’Inter, fate voi. Beh, sicuramente scatenerebbe qualche polemica, perché il mondo dello sport in generale, il mondo del calcio in particolare viene considerato il mondo virile: si ha paura di fare coming out, perché poi si ha paura dei cori omofobi e degli striscioni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Vladimir Luxuria sarà in scena con lo spettacolo Princesa il 9 gennaio al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina.

Vladimir Luxuria, nota attivista e figura pubblica italiana, ha una famiglia composta da genitori, Antonio e Maria Michela Guadagno, e da alcuni fratelli e sorelle.

