Renee Good uccisa a Minneapolis era viva quando l' Ice ha bloccato un medico

Renee Good, una donna di Minneapolis, è deceduta mentre era ancora in vita, a causa dell’intervento dell’ICE che ha bloccato un medico disposto ad aiutarla. Questo episodio solleva questioni sulla gestione delle emergenze e sul rispetto dei diritti umani nelle operazioni di controllo immigratorio. La vicenda evidenzia l’importanza di un’attenzione equilibrata nei procedimenti di legge, garantendo assistenza e rispetto per tutte le persone coinvolte.

Renee Good era ancora in vita quando gli agenti dell’Ice hanno impedito l’intervento di un medico che si era offerto di aiutarla. A ricostruirlo è il New York Times, sulla base dell’analisi delle chiamate di emergenza e dei filmati dell’incidente. Dalle immagini si vede un uomo che, subito dopo gli spari, chiede agli agenti di poterle controllare il polso. Alla richiesta viene opposto un rifiuto secco. L’uomo precisa allora di essere un medico, ma anche questa spiegazione non cambia la risposta degli agenti, che ribadiscono di non essere interessati. Quando i soccorritori arrivano sul posto, Renee Good non respira più ma presenta ancora un polso irregolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

