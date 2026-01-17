Passione identità resilienza | i 155 anni della Virtus Bologna

La Virtus Bologna, fondata il 17 gennaio 1871 da Emilio Baumann, rappresenta una lunga storia di passione, identità e resilienza. Dopo oltre un secolo di attività, ha attraversato momenti difficili, tra cui il fallimento del 2003, per poi rinascere e continuare a essere un punto di riferimento nel panorama sportivo italiano. I suoi 155 anni testimoniano un impegno costante e una tradizione che si rinnova nel tempo.

Il Veneto era diventato italiano poco più di cinque anni prima; Pio IX di lì a poco avrebbe promulgato la Legge delle Guarentigie per assicurarsi il libero esercizio del potere spirituale dopo la presa di Roma e la sua proclamazione a Capitale dello Stato Italiano; era ancora in corso la Guerra franco - prussiana. Un'Italia bambina e un'Europa del tutto in divenire 155 anni fa fecero da sfondo alla nascita della Virtus Bologna, o meglio "Società di Educazione Fisica Virtus". Il 17 gennaio 1871 nel capoluogo emiliano faceva così freddo che la neve aveva già ceduto il posto al ghiaccio, eppure un sogno cominciava a scaldarsi alla fiamma dell'intuizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Passione, identità, resilienza: i 155 anni della Virtus Bologna Leggi anche: Morto “Sugar” Richardson, ex cestista della Virtus Bologna e padre di Amir, calciatore della Fiorentina: aveva 70 anni Leggi anche: Morto Sugar Ray Richardson, ex stella della Virtus Bologna aveva 70 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Attimi di noi. Pochi secondi rubati al tempo, frammenti di storia vissuta insieme, tra gesti che si ripetono e sguardi che parlano senza parole. È tradizione, passione, identità che prende forma ogni volta che siamo in scena. A breve sveleremo una data da seg - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.