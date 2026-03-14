Vittorio Sgarbi si trova a Ferrara per visitare una mostra dedicata a Andy Warhol. Nei post pubblicati sui social si mostra con un aspetto un po’ affaticato, ma con la passione ancora viva mentre osserva i quadri e le fotografie in esposizione. I follower commentano con affetto e sostegno, notando il suo sorriso e la sua determinazione nel condividere il momento.

Ferrara, 14 marzo 2026 – Vittorio Sgarbi a Ferrara per la mostra di Andy Warhol. Ancora una volta nelle foto condivise dal critico d’arte sui social, si vede uno Sgarbi diverso: un po’ affaticato, ma sempre appassionato e immerso nell’amore per l ’arte. Nei video la voce affaticata mentre racconta l’arte del padre della pop art e cammina adagio tra le sue opere esposte a Palazzo Diamanti con lo sguardo sempre attento e carico di sapere. Riecco Vittorio Sgarbi: lo sguardo stanco si accende nell’affetto della ‘sua gente’ Sgarbi commenta le opere, dalla serie dedicata a Mao Tse Tung a Marilyn Monroe. E si sofferma davanti ai capolavori di Warhol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vittorio Sgarbi affaticato ma appassionato tra i capolavori di Warhol, le foto e l’affetto dei follower: "Torna a sorridere"

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