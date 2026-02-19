Vittorio Sgarbi torna a Ferrara dopo settimane di assenza, causate da un malore che lo aveva colpito durante una visita pubblica. Il critico d’arte, visibilmente stanco, si mostra ora più sorridente e coinvolto, mentre conversa con i sostenitori nel centro storico. La sua presenza attira subito l’attenzione di molti cittadini, che lo accolgono calorosamente. Con una lunga sciarpa a quadri e un’aria più rilassata, Sgarbi si ferma a scambiare qualche battuta, dimostrando di essere tornato tra la sua gente.

Ferrara, 19 febbraio 2026 – Il ritorno del maestro. Una lunga sciarpa a quadri gli cinge le spalle un po’ curve sul tavolo. Ci ha voluto essere, non ha parlato. Vittorio Sgarbi è seduto al tavolo, dietro di lui la tela restaurata di Giuseppe Avanzi. Lo sguardo è apparentemente assente, ma si illumina nel guardare che la “sua“ gente lo aspetta, è lì per lui. Elisabetta Sgarbi e l’Eco di un’eredità: “Con lui lo studio era divertimento” La compagna Sabrina Colle e il gesto d’affetto. A partire dall’assessore Marco Gulinelli, che gli sta accanto e cammina vicino a lui. I capelli sono un po’ scompigliati, ma Sabrina Colle – la compagna del critico d’arte – glieli sistema appena usciti dalla chiesa di San Cristoforo alla Certosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riecco Vittorio Sgarbi: lo sguardo stanco si accende nell’affetto della ‘sua gente’

