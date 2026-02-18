Vittorio Sgarbi torna a parlare della figlia | Parla a tv e giornali ma a me nemmeno una chiamata
Vittorio Sgarbi si lamenta perché sua figlia Evelina, che spesso appare in televisione e sui giornali, non lo ha ancora chiamato, nonostante le sue visite pubbliche. La distanza tra i due si fa sentire anche quando lui cerca di avvicinarsi, senza successo, e la situazione resta tesa.
Vittorio Sgarbi è tornato a parlare del rapporto – che rimane ancora piuttosto complesso – con la figlia Evelina. Lo ha fatto nel corso di un’intervista in cui ha raccontato di aver trascorso dei mesi complessi segnati dall’inchiesta su un dipinto attribuito a Rutilio Manetti, dalle dimissioni da sottosegretario e da tensioni familiari finite sotto i riflettori. Il rapporto complicato con la figlia Evelina. Non nasconde di aver attraversato un periodo difficile Vittorio Sgarbi, segnato da vicende familiari complesse. La figlia Evelina infatti ha richiesto al tribunale l’ assegnazione di un amministratore di sostegno per il critico d’arte, preoccupata per il suo stato di salute dopo la depressione che lo ha colpito negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it
