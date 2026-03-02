Bloccati a Dubai sotto le bombe | Sentiamo le esplosioni in città Impossibile contattare l’ambasciata

Due persone si trovano in un hotel a Dubai, al piano zero, e riferiscono di sentire esplosioni provenire dalla città. Aggiungono di essere impossibilitate a contattare l’ambasciata e di essere lontani dalle vetrate per sicurezza. La situazione si svolge nel contesto di un momento di criticità, mentre le esplosioni sono udite chiaramente dagli intervistati.

Dubai, 2 marzo 2026 – “Siamo al piano zero dell’hotel, lontani dalle vetrate. Si sentono esplosioni in tutta la città”. Tre ragazzi di Ravenna bloccati a Dubai sotto le bombe iraniane in risposta all’attacco Usa-Israele. Luca T., 27 anni, vive negli Emirati da alcuni mesi per lavoro. Con lui ci sono Tommaso D., coetaneo ed ex compagno di liceo scientifico a Ravenna, dipendente di una compagnia aerea, con la fidanzata Carolina B., di Firenze. Erano arrivati per un weekend di piacere quando è iniziata l’escalation e con essa la paura. Luca, dove vi trovate in questo momento? “Siamo al piano zero del nostro hotel, il S0Uptown Dubai, non distante da Palm Jumeirah, sul Golfo Persico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

