Sannazaro distrutto dalle fiamme danni sui 60-70 milioni | le ipotesi sulla ricostruzione e il dolore della città

L’incendio che ha colpito questa mattina il teatro Sannazaro, costruito nel 1847 in via Chiaia, ha causato danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro. Le fiamme hanno devastato la struttura, lasciando senza parole i cittadini e gli operatori culturali della città. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per contenere il rogo, ma molte parti dell’edificio sono state irreparabilmente danneggiate. La comunità si chiede ora come poter ricostruire un simbolo storico di Napoli, che da oltre 150 anni accoglieva spettacoli e eventi culturali.

Teatro gravemente compromesso, ma la politica si sta già muovendo per reperire i fondi. L'ordinanza di Manfredi contro l'inquinamento ambientale dopo l'incendio: "Evitate di stare all'aperto" Napoli è incredula per le catastrofiche conseguenze dell'incendio che ha distrutto questa mattina lo storico teatro Sannazaro, fondato nel 1847 in via Chiaia. Le fiamme divampate probabilmente per un cortocircuito si sono propagate sino a raggiungere la cupola che è poi crollata sulla platea, ma tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. I danni si aggirerebbero intorno ai 60-70 milioni secondo le prime stime.

