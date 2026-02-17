Visita guidata al borgo e al castello di Lari

Lari attira molti visitatori perché il suo castello, costruito nel XII secolo, ha subito recenti restauri che ne hanno valorizzato le sue torri e mura. Le guide accompagnano i turisti tra le vie del borgo, svelando storie di antiche battaglie e personaggi leggendari legati alla fortezza. Un tour permette di scoprire anche le piazze pittoresche e le case in pietra, spesso affacciate su panorami mozzafiato delle colline pisane.

Arroccato sulle colline pisane, Lari è uno dei borghi più affascinanti della provincia di Pisa, nato e cresciuto intorno al maestoso Castello dei Vicari, antica roccaforte pisana di epoca alto-medievale.Passeggeremo tra le vie colorate del centro storico, tra scorci panoramici mozzafiato e racconti che intrecciano guerra, amore e mistero. Un borgo che custodisce storie sorprendenti.