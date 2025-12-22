Arezzo, 22 dicembre 2025 – . In arrivo da gennaio un piano integrato per migliorare accoglienza, gestione interna e appropriatezza degli accessi, anche con il supporto delle Case della Comunità nel territorio Le difficoltà che interessano i Pronto soccorso della A sl Toscana sud est h anno origine principalmente nella carenza di personale, una criticità che coinvolge l’intera Azienda e che si manifesta in modo particolare nel Pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. La mancanza riguarda sia il personale medico sia quello infermieristico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pronto Soccorso San Donato di Arezzo: l’Asl Toscana sud est prepara un piano per migliorare il servizio

