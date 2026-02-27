L’assessora regionale Cristina Manetti in visita a Sansepolcro

L’assessora regionale alla cultura ha effettuato la sua prima visita ufficiale a Sansepolcro, nella Valtiberina. Durante l’incontro, ha incontrato rappresentanti locali e visitato alcuni siti culturali della zona. La visita rientra nel suo percorso di ascolto e di approfondimento delle realtà territoriali toscane, con l’obiettivo di conoscere da vicino le peculiarità del territorio.

Prima visita istituzionale a Sansepolcro per l'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, che ha scelto la Valtiberina come tappa del suo percorso di ascolto e conoscenza dei territori toscani. La mattinata si è aperta negli spazi di CasermArcheologica.