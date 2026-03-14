Vis Pesaro-Ternana le formazioni UFFICIALI della gara

Alle ore 17.30 allo stadio ‘Tonino Benelli’ si sfidano Vis Pesaro e Ternana. I biancorossi schiereranno la squadra senza Giovannini, squalificato, e senza Ceccacci, Tavernaro, Vezzoni, Franchetti e Jallow, tutti indisponibili. La formazione ospite si presenta con la rosa completa e pronta a scendere in campo. La partita si gioca in un contesto di assenze e rotazioni di squadra.

Le formazioni di Vis Pesaro-Ternana si affrontano allo stadio ‘Tonino Benelli’ (ore 17.30). I biancorossi sono privi dello squalificato Giovannini e degli indisponibili Ceccacci, Tavernaro, Vezzoni, Franchetti e Jallow. Nei rossoverdi torna a disposizione capitan Marco Capuano. Non sono stati convocati Maestrelli, Garetto e Pettinari (infortunati). Ternana, Stefano Bandecchi: “Preoccupato per il futuro della squadra. L’esito del Tar su stadio-clinica non può essere una scusa per non pagare i debiti” Ternana, indagine procura dagli esposti della proprietà rossoverde: Claudia Rizzo e Laura Melis ascoltate dai pubblici ministeri... 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Pianese-Ternana, le formazioni UFFICIALI della gara Ternana-Potenza, le formazioni UFFICIALI della garaLe formazioni di Ternana-Potenza si affrontano nella semifinale di andata della Coppa Italia (ore 18). Contenuti utili per approfondire Vis Pesaro Ternana le formazioni... Temi più discussi: Vis Pesaro – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Vis Pesaro-Ternana, Liverani: Domani la prima di sette finali, gruppo concentrato sul campo; Vis Pesaro-Ternana, Liverani: è una delle 7 finali; La Vis Pesaro vuole una vittoria per prendere la Ternana. Oggi al Benelli il match dal sapore playoff. Stellone: L’avversario è di valore. Vis Pesaro-Ternana: dove vedere la partitaTorna il campionato di Serie C con la Ternana di nuovo in campo. La squadra di Fabio Liverani è attesa dal match del Benelli contro la Vis Pesaro ... ternananews.it Vis Pesaro-Ternana: le probabili formazioniOggi è giorno partita. Alle 17:30 la Ternana sarà di scena al Benelli contro i padroni di casa della Vis Pesaro. Una partita tutta da vivere anche perché in palio ci sono punti pesanti in chiave ... ternananews.it Liverani vede sette finali per la Ternana e punta dritto al quarto posto #terni #Ternana #vispesaro #SerieCSkyWifi - facebook.com facebook