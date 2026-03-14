Vis Pesaro-Ternana 1-0 le pagelle del match | Vallocchia il migliore Fatale il rosso diretto a Dubickas

Nel match tra Vis Pesaro e Ternana, la squadra di casa ha vinto 1-0 grazie a un gol deciso da Vallocchia, considerato il migliore in campo. La Ternana ha avuto un giocatore espulso con un cartellino rosso diretto a Dubickas, mentre D’Alterio è stato valutato con un 6, intervenendo in modo determinante su Paganini ma mostrando qualche incertezza in altre occasioni in uscita.

D’Alterio 6 decisivo su Paganini ed incerto in almeno due circostanze in uscita. Una costante del campionato. Donati 6 fatica enormemente nei primi minuti. ‘Entra’ sul terreno di gioco in ritardo (un po’ come gli altri compagni), andando ad alternarsi con Kerrigan sul binario destro e dando un fattivo contributo alla proposizione. Colpisce la traversa nelle fasi calde della gara. Kurti 6 arriva in ritardo sul destro a giro che spacca la partita. Tuttavia si possono ascrivere responsabilità residuali per come si era sviluppata l’azione. Nel complesso la prova è positiva. Martella 6,5 supporta bene Kurti e rilancia. Una garanzia sul lato sinistro della retroguardia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Le pagelle di Vis Pesaro-Forlì, Palomba il migliore in campo: solo la traversa lo ferma Leggi anche: Vis Pesaro-Ternana, segui la DIRETTA del match del Benelli Approfondimenti e contenuti su Vis Pesaro Ternana 1 0 le pagelle del... Temi più discussi: Vis Pesaro-Ternana 1-0, sconfitta immeritata per i rossoverdi; Vis Pesaro-Ternana 1-0, le pagelle del match: Vallocchia il migliore. Fatale il rosso diretto a Dubickas; Vis Pesaro – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Vis Pesaro-Ternana 1-0: i rossoverdi penalizzati dall’uomo in meno. Vis Pesaro-Ternana 1-0, la conferenza stampa di Liverani | VIDEODopo averti proposto la versione testuale della conferenza stampa di Fabio Liverani post Vis Pesaro-Ternana 1-0 ora possiamo mostrarti il video integrale della stessa. Iscriviti al ... ternananews.it LE 5 COSE CHE ABBIAMO IMPARATO DA VIS PESARO-TERNANA 1-0Ternana, ancora un ko Le tre vittorie consecutive ottenute con Ravenna, Pineto e Forlì avevano illuso un po' tutti. Il quarto posto sembrava essere alla portata delle Fere che ... ternananews.it #SerieC gr.B Pineto-Bra 2-1 Torres-Ravenna 2-2 Livorno-Carpi 2-2 Pontedera-Guidonia 0-1 Vis Pesaro-Ternana 1-0 Sambenedettese-Campobasso 0-1 league table (top5) 1 Arezzo 66 2 Ascoli 62 3 Ravenna 58 4 Campobasso 45 5 Pineto 45 #ca x.com Vis Pesaro - Ternana 1-0 highlights e gol: sintesi video della partita di Serie B - https://www.zonacalciofaidate.it/p=621171 facebook