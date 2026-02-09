Le pagelle di Vis Pesaro-Forlì Palomba il migliore in campo | solo la traversa lo ferma

Il match tra Vis Pesaro e Forlì si conclude con un pareggio 1-1. Il Forlì passa in vantaggio al 70° con Macrì, ma cinque minuti dopo Ceccacci trova il pareggio per i padroni di casa. La partita è stata combattuta, e il migliore in campo è stato Palomba, che ha sfiorato il gol con una traversa.

