Le pagelle di Vis Pesaro-Forlì Palomba il migliore in campo | solo la traversa lo ferma
Il match tra Vis Pesaro e Forlì si conclude con un pareggio 1-1. Il Forlì passa in vantaggio al 70° con Macrì, ma cinque minuti dopo Ceccacci trova il pareggio per i padroni di casa. La partita è stata combattuta, e il migliore in campo è stato Palomba, che ha sfiorato il gol con una traversa.
Il Forlì esce dal "Benelli" di Pesaro col risultato di 1 a 1. Vantaggio dei galletti al 70° con Macrì, cinque minuti più tardi il pari per la Vis Pesaro è firmato Ceccacci.MARTELLI 7: Torna finalmente tra i pali con la sicurezza che lo aveva sempre contraddistinto; bravo nella prima frazione a.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Vis Pesaro Forlì
Serie C, solo una traversa sul finale nega la vittoria: il Forlì pareggia in casa della Vis Pesaro
Questa sera, la partita tra Vis Pesaro e Forlì si conclude con un pareggio 1-1.
Le pagelle di Forlì-Carpi, Macrì il migliore in campo: una gara eccellente
Il Forlì torna alla vittoria nel match casalingo contro il Carpi, dopo cinque partite senza successi.
Ultime notizie su Vis Pesaro Forlì
Argomenti discussi: La Vis Pesaro di Stellone: compatta, flessibile e pericolosa; Sassuolo-Inter, le pagelle: Dimarco alla Roberto Carlos, 8. Muric sbaglia tutto, da 4; Atalanta-Juve 3-0, pagelle: Bernasconi uomo ovunque. Disastro Bremer; Le Pagelle di Inter-Torino.
Serie C | Livorno-Vis Pesaro 2-1, le pagelle: Di Carmine freddo dal dischetto, in difesa brilla BaldiSeconda vittoria consecutiva per il Livorno. Gli amaranto, all'Armando Picchi, hanno superato per 2-1 la Vis Pesaro grazie al penalty di Di Carmine ed alla rete di Malagrida. Vano, per i biancorossi, ... today.it
Livorno-Vis Pesaro, le pagelle: Malagrida, esordio da sognoGli amaranto escono vincitori dal Picchi nel segno di Di Carmine e Malagrida, bene però tutta la squadra che ha tenuto botta per l'intera durata della partita tenendo alta l'attenzione e concedendo po ... msn.com
Vis Pesaro-Forlì 1-1: a Macrì risponde subito Ceccacci facebook
Classe 2005, ha giocato nelle giovanili di Cesena e Vis Pesaro #Novafeltria #Sport x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.